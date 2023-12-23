«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ
«Сибирь» дома победила «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У новосибирской команды отличились Никита Ефремов, Павел Гоголев, Илья Морозов и Энди Андреофф. У казанцев забили Евгений Свечников и Вячеслав Войнов.
«Сибирь» набрала 47 очков в 44 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице «Востока». «Ак Барс» находится на шестой строчке (50 очков в 43 играх).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Голы: Ефремов — 2 (мен., Хамидуллин), 8:17 — 1:0. Гоголев — 3 (И. Климович), 16:26 — 2:0. Морозов — 5 (Бек), 28:10 — 3:0. Свечников — 8 (Кателевский, Лукоянов), 45:43 — 3:1. Войнов — 1, 51:38 — 3:2. Андреофф — 14 (Бутузов, Дубакин), 54:31 — 4:2.
Вратари: Костин — Билялов (Мифтахов, 28:10, 57:33).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 25 (15+5+5) — 35 (9+7+19).
Судьи: Оленин, Оскирко.
23 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена.
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