«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в матче КХЛ

«Сибирь» дома победила «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У новосибирской команды отличились Никита Ефремов, Павел Гоголев, Илья Морозов и Энди Андреофф. У казанцев забили Евгений Свечников и Вячеслав Войнов.

«Сибирь» набрала 47 очков в 44 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице «Востока». «Ак Барс» находится на шестой строчке (50 очков в 43 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Ефремов — 2 (мен., Хамидуллин), 8:17 — 1:0. Гоголев — 3 (И. Климович), 16:26 — 2:0. Морозов — 5 (Бек), 28:10 — 3:0. Свечников — 8 (Кателевский, Лукоянов), 45:43 — 3:1. Войнов — 1, 51:38 — 3:2. Андреофф — 14 (Бутузов, Дубакин), 54:31 — 4:2.

Вратари: Костин — Билялов (Мифтахов, 28:10, 57:33).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (15+5+5) — 35 (9+7+19).

Судьи: Оленин, Оскирко.

23 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена.