Шведский защитник «Спартака» Херсли рассказал, что его удивляет в России

Защитник «Спартака» Патрик Херсли рассказал о жизни в России.

— Мне нравится борщ, — приводит слова Херсли официальный сайт клуба. — Попробовал его пару лет назад.

— Какой город в России, на ваш взгляд, самый красивый с точки зрения архитектуры?

— Москву и Санкт-Петербург выделил бы.

— Многие иностранцы больше всего удивляются, что в России сумасшедший стиль вождения на дорогах. Вы согласны?

— Я больше всего удивлен двум вещам: когда водитель видит, что рядом никого нет, он может пересечь «сплошную» или поехать на красный свет. Я этого не понимаю.

— Вы ездите в Москве за рулем?

— Я сам вожу машину, но не переживаю по поводу стиля.

— Что вы смотрите по российскому ТВ?

— Практически не смотрю телевизор. Бывает смотрю футбол, но это очень и очень редко. Я обычно смотрю обзоры хоккейных матчей, но для этого телевизор не нужен.

— Как у вас с русским языком?

— Я обычно все понимаю, но если я упустил какое-то одно слово из фразы, то сразу теряюсь.