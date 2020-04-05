Шведский защитник «Спартака» Херсли рассказал, что его удивляет в России
Защитник «Спартака» Патрик Херсли рассказал о жизни в России.
— Мне нравится борщ, — приводит слова Херсли официальный сайт клуба. — Попробовал его пару лет назад.
— Какой город в России, на ваш взгляд, самый красивый с точки зрения архитектуры?
— Москву и Санкт-Петербург выделил бы.
— Многие иностранцы больше всего удивляются, что в России сумасшедший стиль вождения на дорогах. Вы согласны?
— Я больше всего удивлен двум вещам: когда водитель видит, что рядом никого нет, он может пересечь «сплошную» или поехать на красный свет. Я этого не понимаю.
— Вы ездите в Москве за рулем?
— Я сам вожу машину, но не переживаю по поводу стиля.
— Что вы смотрите по российскому ТВ?
— Практически не смотрю телевизор. Бывает смотрю футбол, но это очень и очень редко. Я обычно смотрю обзоры хоккейных матчей, но для этого телевизор не нужен.
— Как у вас с русским языком?
— Я обычно все понимаю, но если я упустил какое-то одно слово из фразы, то сразу теряюсь.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/patrik-khersli-u-znarka-est-svoya-sistema-kotoraya-rabotaet/