В СКА объяснили перезаключение контракта с Ротенбергом
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал реорганизацию системы управления клуба.
«В СКА произошла реорганизация системы управления. Разделены функции спортивные, функции главного тренера, операционно-финансовые и коммерческие. Новая система управления — совет директоров, Правление во главе с председателем он же гендиректор Дмитрий Константинов, главный тренер. Роман не только остается, но и подписывает контракт на пятилетний срок в соответствии со стратегией развития СКА, где стоят определение спортивные задачи, о которых мы будем отдельно говорить, скорее всего в день презентации команд», — сказал Медведев «СЭ».
Также председатель совета директоров СКА объяснил перезаключение контракта главного тренера команды Романа Ротенберга.
«Перезаключение контакта сделано для того, чтобы была возможность больше времени и сил отдавать тренерскому процессу, а у нас есть еще молодежная команда и команда высшей лиги. Команда молодежная в Москве. Это все будет под руководством и кураторством главного тренера команды СКА. Эта реорганизация единогласно одобрена советом директоров. Команда вышла на сборы и интенсивно готовится к новому сезону. Это нацелено на то, чтобы разделение труда и персональная ответственность эффективно давали максимальный результат и приводили к достижению стоящих целей», — добавил Медведев.
Ранее 42-летний специалист заявил, что контракт с ним продлен на 5 лет. Ротенберг возглавляет СКА с января 2022 года.
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