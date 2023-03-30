Шуми Бабаев: «Локомотив» стоит на месте, в клубе есть небольшой застой»
Известный агент Шуми Бабаев оценил выступление «Локомотива» в плей-офф КХЛ.
«К сожалению, мне кажется, что «Локомотив» стоит на месте. Мы не видим сильного прогресса у игроков. Максима Шалунова не можем рассматривать: в этом сезоне он «выстрелил» не за счет того, что в клубе что-то кардинально изменилось. В «Локомотиве» есть небольшой застой. В последние годы команда играет в один и тот же хоккей, и тренер подбирается под эту систему. Возможно, стоит пересмотреть качество и организацию игры, попытаться вернуться к атакующему хоккею. Раньше на «Локомотив» ходила полная арена, а сейчас трибуны не заполняются. Надо делать хоккей для зрителя», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».
В четвертьфинале Кубка Гагарина ЦСКА обыграл в семи играх «Локомотив» (4-3).
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|1.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
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