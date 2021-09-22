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Шумаков забросил первую шайбу в сезоне. Последний раз он забивал 10 октября 2020 года

17:12
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Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Для него это первый гол в нынешнем сезоне.

Отметим, что форвард прервал свою длительную безголовую серию. Последний раз он отличался 10 октября 2020 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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