Шумаков забросил первую шайбу в сезоне. Последний раз он забивал 10 октября 2020 года
17:12
Нападающий «Автомобилиста» Сергей Шумаков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Для него это первый гол в нынешнем сезоне.
Отметим, что форвард прервал свою длительную безголовую серию. Последний раз он отличался 10 октября 2020 года.
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