Сокрушительный силовой прием форварда «Магнитки» Чибисова против защитника «Сибири» Бодрова
16:21
Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов провел сокрушительный силовой прием против защитника «Сибири» Дениса Бодрова. Пострадавшего увели в раздевалку и на площадку в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ он не вернулся.
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