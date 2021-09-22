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Сокрушительный силовой прием форварда «Магнитки» Чибисова против защитника «Сибири» Бодрова

16:21
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Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов провел сокрушительный силовой прием против защитника «Сибири» Дениса Бодрова. Пострадавшего увели в раздевалку и на площадку в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ он не вернулся.

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