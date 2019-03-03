Шумаков после хет-трика: "Это не празднование Криштиану Роналду – это стремление вверх"

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков, оформивший хет-трик в четвертом матче серии против "Ак Барса", поделился эмоциями от победы в серии.
– После третий шайбы вы отпраздновали в стиле Криштиану Роналду?
– Нет. Это не его жест. Это просто стремление вверх.
– Сегодня был самый тяжелый матч серии?
– Мы терпели, выкладывались. Вот и все.
– "Авангард" ни разу в истории хоккея не обыгрывал "Ак Барс" в плей-офф.
– Историческое событие, что тут еще сказать? Мы молодцы.
– У вас сложилась очень хорошая тройка с Семеновым и Кошелевым.
– Мы все дружим и на льду и вне его. Мы отрабатываем многие моменты.
– Сейчас почти две недели отдыха. Это бонус или проблема?
– Отдохнем. Путь длинный. Нужно копить силы.
– СМС от Шалунова еще не получили?
– Пока не смотрел. Сейчас пойду гляну.
– Вы пришли в команду по ходу сезона. В чем добавили?
– В скорости и агрессии. Поднял форму. Я приходил физически подсевшим. Здесь доверят, нужно брать на себя.
– При счете 3:2 какая была установка.
– Нужно было ловить все шайбы на себя и играть строго.
– Для Казани это очень болезненная пощечина – 0:4. Сами ли ожидали, что будет так легко?
– Просто играли и отдавались. Легко не было. Только когда оставались доли секунды я понял, что победа уже никуда не денется. (Артур Еникеев)