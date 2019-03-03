Шумаков после хет-трика: "Это не празднование Криштиану Роналду – это стремление вверх"

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков, оформивший хет-трик в четвертом матче серии против "Ак Барса", поделился эмоциями от победы в серии.

– После третий шайбы вы отпраздновали в стиле Криштиану Роналду?

– Нет. Это не его жест. Это просто стремление вверх.

– Сегодня был самый тяжелый матч серии?

– Мы терпели, выкладывались. Вот и все.

– "Авангард" ни разу в истории хоккея не обыгрывал "Ак Барс" в плей-офф.

– Историческое событие, что тут еще сказать? Мы молодцы.

– У вас сложилась очень хорошая тройка с Семеновым и Кошелевым.

– Мы все дружим и на льду и вне его. Мы отрабатываем многие моменты.

– Сейчас почти две недели отдыха. Это бонус или проблема?

– Отдохнем. Путь длинный. Нужно копить силы.

– СМС от Шалунова еще не получили?

– Пока не смотрел. Сейчас пойду гляну.

– Вы пришли в команду по ходу сезона. В чем добавили?

– В скорости и агрессии. Поднял форму. Я приходил физически подсевшим. Здесь доверят, нужно брать на себя.

– При счете 3:2 какая была установка.

– Нужно было ловить все шайбы на себя и играть строго.

– Для Казани это очень болезненная пощечина – 0:4. Сами ли ожидали, что будет так легко?

– Просто играли и отдавались. Легко не было. Только когда оставались доли секунды я понял, что победа уже никуда не денется. (Артур Еникеев)

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