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Шор покинет минское «Динамо», Принс выставлен на драфт отказов

15:19
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Нападающий Дрю Шор покидает минское «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что контракт с Шором расторгнут по обоюдному согласию без выплаты компенсации, хотя был заключен 30 апреля 2020 года. В этом сезоне 28-летний американец набрал 17 (3+14) очков в 24 играх.

Кроме того, нападающий Шейн Принс выставлен на драфт отказов. В течение 48 часов он может быть выбран другим клубом КХЛ. В 19 играх сезона Принс набрал 13 (5+8) баллов.

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Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/v-sostave-dinamo-minsk-proizoshel-ryad-kadrovykh-izmeneniy/

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