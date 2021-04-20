Шипачев: «В Уфе охранник есть, говорит нам: «Ребятушки, я на вас поставил сегодня. Постарайтесь»
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Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев в интервью «СЭ» рассказал о публичной критике.
— Часто тебе в инстаграме пишут люди? Лемтюгову очень много хейтеров пишет.
— Бывает иногда пишут гадости. Но я просто удаляю и все. Какой смысл оправдываться перед кем-то? Одно дело в лицо говорить что-то. Сидит дяденька какой-нибудь в офисе, ему делать нечего.
— А чаще почему пишут? Из-за поражений? Или ставка не зашла?
— Из-за ставки как-то бывало. В Уфе есть охранник: когда приезжаешь, он говорит: «Ребятушки, я на вас поставил сегодня. Давайте постарайтесь». Есть там веселые ребята.
— А ты пытался им отвечать?
— Бывает, пытаешься что-то объяснить, а потом думаешь — зачем? Кому? Я даже не вижу этого человека.
(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)
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