Шипачев: «В Уфе охранник есть, говорит нам: «Ребятушки, я на вас поставил сегодня. Постарайтесь»

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев в интервью «СЭ» рассказал о публичной критике.

— Часто тебе в инстаграме пишут люди? Лемтюгову очень много хейтеров пишет.

— Бывает иногда пишут гадости. Но я просто удаляю и все. Какой смысл оправдываться перед кем-то? Одно дело в лицо говорить что-то. Сидит дяденька какой-нибудь в офисе, ему делать нечего.

— А чаще почему пишут? Из-за поражений? Или ставка не зашла?

— Из-за ставки как-то бывало. В Уфе есть охранник: когда приезжаешь, он говорит: «Ребятушки, я на вас поставил сегодня. Давайте постарайтесь». Есть там веселые ребята.

— А ты пытался им отвечать?

— Бывает, пытаешься что-то объяснить, а потом думаешь — зачем? Кому? Я даже не вижу этого человека.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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