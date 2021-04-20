Шипачев о селекции «Динамо»: «Мне сказали, что будут хорошие игроки»

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с клубом о новом контракте.

— Во время переговоров с клубом вы ставили условие сохранить в «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого?

— Нет, я просто спрашивал у руководства, с кем буду играть. Если в команде есть хорошая первая тройка, крепкое второе звено из иностранцев и талантливая молодежь, то есть шанс показать приличный результат. Я интересовался у менеджеров насчет будущих партнеров. А написали, что требовал 120 миллионов и Кагарлицкого. Про номер в отеле, видимо, забыли.

— Так с кем вы будете играть, если Кагарлицкий не останется, а Яшкин собрался вернуться в НХЛ?

— Мне сказали, что будут хорошие игроки. На переговоры ты не приходишь с настроем «дайте мне это, дайте мне то». Даже если тебе дадут, что требуешь, потом и спросят по полной. Я лишь задавал вопросы и высказывал мнения насчет того, с кем мне комфортнее играть. Но каждый хоккеист сам договаривается по своему контракту, бонусам с учетом собственной жизненной ситуации.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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