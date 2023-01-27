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Сегодня, 15:22

Шейн Принс отреагировал на крупное поражение «Спартака» в матче с «Торпедо»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Спартака» Шейн Принс прокомментировал матч КХЛ с «Торпедо», в котором его команда проиграла со счетом 0:4.

«Мы не заслуживали победу. Да, у нас были шансы, но мы их не использовали. Голкипер соперника сыграл хорошо. Несколько неудачных рикошетов изменили ход игры. У соперника было больше моментов, и поэтому он победил. Мы хорошо выглядели во втором периоде, но не реализовали свои моменты», — цитирует Принса «РБ Спорт».

Он заявил, что клубу стоит лучше играть, чтобы победить.

«Спартак» занимает 7-е место на «Западе», «Торпедо» идет на 4-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shejn-prins-neskol-ko-neudachny-h-rikoshetov-izmenili-hod-igry-s-torpedo/
Шэйн Принс
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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