Журавлев о Билялетдинове: «Первый тренер, который так много внимания обращает на оборону»
Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев высказал мнение о тренере команды Зинэтуле Билялетдинове.
«Билялетдинов в меру строгий тренер. Хороший мужик. Главное — выполнять работу, которую он требует, правильно, и все будет нормально. Не придумывать, а играть по системе. У кого были такие же строгие правила? Мне кажется, он первый тренер в моей карьере, который так много внимания обращает на оборону. Но это правильно. Защитник должен выходить и играть в защите. Чувствую, что мне еще нужно адаптироваться к его требованиям. Эта новая система для меня. Главное не совершать ошибки: удаляться, делать неточные передачи, терять позицию», — приводит слова Журавлева Sport24.
Билялетдинов возглавил казанский клуб в конце декабря 2022-го.
«Ак Барс» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной Конференции, набрав 69 очков в 55 матчах.
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|72
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|27
|28
|61
|8
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|54
|25
|29
|56
|9
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|55
|25
|30
|54
|10
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|11
|Трактор
|55
|23
|32
|54
|27.01
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|- : -
|27.01
|16:30
|
Барыс – Трактор
|- : -
|27.01
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|27.01
|17:00
|
Металлург – Ак Барс
|- : -
|27.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|- : -
|27.01
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|27.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -
|27.01
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|- : -