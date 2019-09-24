Американский нападающий минского «Динамо» Шэйн Принс рассказал, почему хочет принять белорусское гражданство.

— Я хотел этого, мне нравятся Минск и Белоруссия, и буду рад выступить за сборную. Для меня это честь. Надеюсь, смогу помочь национальной команде, — приводит слова хоккеиста сайт федерации хоккея Белоруссии со ссылкой на «Прессбол».

— Принятие гражданства было условием подписания соглашения с клубом?

— Не думаю. Этим больше занимался агент, но я в любом случае обрадовался такой возможности.

— Твоя первая реакция на это предложение?

— Подумал: «Что ж, замечательно!» Даже не колебался. Надеюсь, Белоруссия станет вторым домом, проведу здесь много времени. Родные меня полностью поддержали. Они тоже считают, что это круто — не каждому выпадает подобный шанс выступать за страну. Попробую выучить язык.

— Это необходимо?

— Постараюсь. Не хочу жить где-либо, не имея возможности общаться с местными жителями на их языке. Думаю, это только поможет. У меня есть компьютерная учебная программа. Понятно, нужно время, но некоторые слова по-русски уже знаю.

— Когда получишь гражданство?

— Так понимаю, надо отыграть здесь два сезона. И тогда сразу смогу выступать за сборную.

— Уже немного чувствуешь себя белорусом?

— Ха, чуть-чуть. Я здесь пока недолго, но Минск очень нравится. Хочется изучить его как можно лучше. Когда ехал сюда, было любопытно, на что больше похожа Беларуссия — на Россию или Европу. Оказалось, на 95 процентов — Европа. Совершенно не Россия. По ощущениям — Центральная Европа.