Шайба Мозера принесла "Торпедо" победу над "Ак Барсом"

"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Ак Барсу". Победную шайбу в концовке первого периода забросил защитник Евгений Мозер.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Ак Барс" (Казань) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Мозер - 4 (Жердев), 18:57 - 1:0. Норман - 5 (п.в., Эштон), 59:06 - 2:0.
Вратари: Проскуряков - Гарипов (58:51 - 59:06).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 25 (6+5+14) - 18 (8+3+7).
Судьи: Гашилов, Морозов.
10 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
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Мозер нападающий. Молодцы торпедовцы. Хорошо играли.
21:21 10 декабря