19:15 10 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Шайба Мозера принесла "Торпедо" победу над "Ак Барсом"

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"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Ак Барсу". Победную шайбу в концовке первого периода забросил защитник Евгений Мозер.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Ак Барс" (Казань) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мозер - 4 (Жердев), 18:57 - 1:0. Норман - 5 (п.в., Эштон), 59:06 - 2:0.

Вратари: Проскуряков - Гарипов (58:51 - 59:06).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 25 (6+5+14) - 18 (8+3+7).

Судьи: Гашилов, Морозов.

10 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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458

Мозер нападающий. Молодцы торпедовцы. Хорошо играли.

21:21 10 декабря

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