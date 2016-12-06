Шайба Лаюнена принесла "Йокериту" победу над "Медвешчаком"

"Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Медвешчак". Встреча завершилсяь в овертайме со счетом 4:3, победную шайбу финской команды забросил Вилле Лаюнен.

Эта победа позволила "Йокериту" выйти на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Медвешчак" остался на 11-й позиции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Медвешчак" (Загреб) - 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Гюмер - 1 (Кулда, Пильстрем), 4:25 - 1:0. Катич - 5 (Батлер, Безина), 5:16 - 1:1. Болдюк - 2 (мен., Глумак, Моррисонн), 20:31 - 1:2. Йормакка - 4 (Регин, Йоэнсуу), 24:07 - 2:2. Хухтала - 9 (Хишон), 34:31 - 3:2. Батлер - 4 (Паре, Безина), 49:56 - 3:3. Лаюнен - 3 (бол., Регин, Яакола), 64:30 - 4:3.

Вратари: Хелениус - Макинтайр.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 29 (9+13+3+4) - 31 (9+10+11+1).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

6 декабря. Хельсинки. Hartwall Arena.