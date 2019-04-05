Шайба едва не попала в главного тренера ЦСКА во время матча со СКА

Во время второго периода пятого матча финальной серии Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА шайба прилетела на тренерскую скамейку москвичей. Она чуть не попала в главного тренера красно-синих Игоря Никитина, а также в его помощника Евгения Корешкова.

Напомним, счет в серии равный: 2:2 (2:1, 3:1, 1:2 ОТ, 1:3). Следующий матч пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге.

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