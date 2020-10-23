Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ и травму защитника Ника Бэйлена.

«Рады победе, сыграли по заданию. За счет самоотдачи и реализации моментов победили. Отмечу всех, все старались, все шли в борьбу. Бэйлен получил повреждение, и не смог продолжить. Сейчас врачи с ним занимаются», — цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

«Со стороны показалось, что у Седлака и не было дисциплинарного штрафа. Эмоции захлестывают, Лукаш всегда в борьбе, идет в единоборства. У нас хорошая атмосфера, все выкладываются. Поначалу Берглунд не попадал в состав, так как у нас шесть легионеров. Но он получил свой шанс. Нам было важно победить, пришлось сыграть на результат. Такие матчи забирают силы», — сказал Гатиятулин.