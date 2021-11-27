«Северсталь» одержала волевую победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Череповчане победили со счетом 3:1.

«Северсталь» набрала 44 очка и поднялась на четвертое место в Западной конференции. «Торпедо» осталось на девятом месте (34 очка).

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«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Миле — 6, 25:44 — 0:1. Пресс — 4 (бол., Хохлов, Кодола), 47:17 — 1:1. Гуслистов — 3 (мен.), 51:42 — 2:1. Вовченко — 8 (Кодола), 56:22 — 3:1.

Вратари: Шугаев — Кочетков (56:50 — 59:42).

Штраф: 6 — 20.

Броски: 21 (2+11+8) — 27 (5+11+11).

Судьи: Франо, Хрибик.

27 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».