«Северсталь» расторгла контракт с защитником Хлыстовым

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«Северсталь» расторгла контракт с защитником Никитой Хлыстовым, сообщает сайт КХЛ.

Ранее клуб из Череповца выставлял игрока на драфт отказов.

В нынешнем сезоне Хлыстов провел 21 матч и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-1».

В КХЛ 29-летний защитник ранее выступал за «Трактор», новокузнецкий «Металлург», «Югру», «Северсталь», магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь».