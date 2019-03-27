"Северсталь" предложила новый контракт Разину

Директор "Северстали" Михаил Хорошков в интервью пресс-службе клуба сообщил, что главному тренеру команды Андрею Разину был предложен новый контракт. 45-летний специалист возглавил команду по ходу сезона в 2018 году и занял 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

– Есть ли информация о тренерском штабе?

– Касаемо ситуации с главным тренером: мы сделали Андрею Владимировичу предложение и договорились об определенных сроках на ответ. Если он будет положительным, то мы подписываем бумаги и продолжаем работу, если отрицательный – будем искать нового главного тренера. Касаемо же помощников – Евгения Михалкевича и Андрея Карпина, то я практически уверен, что они продолжат работу. Вне зависимости от того, кто займет пост главного тренера.​