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«Северсталь» подписала лучшего бомбардира чемпионата Словакии

13:54
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«Северсталь» заключила контракт с нападающим Индржихом Абдулом. Соглашщение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт команды.

Абдул — лучший бомбардир минувшего чемпионата Словакии. Он набрал 62 (23+39) очка в 53 матчах в составе «Слована».

Кроме того, «Северсталь» подписала пробный контракт с нападающим Артемом Марковым.

Прошлый сезон игрок провел, защищая цвета пермского «Молота-Прикамье». Он принял участие в 44 матчах и набрал 16 (5+11) очков.

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42656/1/

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