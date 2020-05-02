«Северсталь» подписала лучшего бомбардира чемпионата Словакии

«Северсталь» заключила контракт с нападающим Индржихом Абдулом. Соглашщение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт команды.

Абдул — лучший бомбардир минувшего чемпионата Словакии. Он набрал 62 (23+39) очка в 53 матчах в составе «Слована».

Кроме того, «Северсталь» подписала пробный контракт с нападающим Артемом Марковым.

Прошлый сезон игрок провел, защищая цвета пермского «Молота-Прикамье». Он принял участие в 44 матчах и набрал 16 (5+11) очков.