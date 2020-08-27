«Северсталь» победила «Сочи» на турнире в Петербурге

«Сочи» на турнире в Санкт-Петербурге в овертайме уступил «Северстали» (2:3 ОТ). Победу череповецкой команде принес форвард Кирилл Капустин.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кукштель — 2 (Петьков), 1:48 — 1:0. Капустин — 2 (Гераськин, Морозов), 9:54 — 1:1. Руденков — 1 (бол., Шмелев), 30:35 — 2:1. Афанасьев — 1 (Тихонов, Гераськин), 49:04 — 2:2. Капустин — 3 (бол., Виттасмяки, Трубачев), 62:42 — 2:3.

Вратари: Лассинантти — Подъяпольский.

Броски: 11 (5+3+3+0) — 26 (9+7+7+3).

Судьи: Васильев, Ромасько.

27 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».