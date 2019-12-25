«Северсталь» победила «Сочи» и прервала серию из пяти поражений подряд
21:18
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» принимала «Сочи». Хозяева победили со счетом 4:2.
Этот успех позволил команде из Череповца прервать серию из пяти поражений подряд.
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«Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Кодола — 4 (Хабаров, Петунин), 6:33 — 1:0. Морозов — 6 (бол., Яковлев, Кудако), 9:16 — 2:0. Росен — 10 (бол., Стремвалль, Эллис), 11:17 — 2:1. Александров — 4 (Лугин, Коллинс), 15:06 — 2:2. Яковлев — 2 (бол., Гераськин, Кудако), 37:52 — 3:2. Петунин — 3 (Хабаров, Вовченко), 42:52 — 4:2.
Вратари: Подъяпольский — Шикин (59:24).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 24 (12+9+3) — 33 (8+12+13).
Судьи: Кулев, Спирин.
25 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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