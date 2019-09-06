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«Северсталь» победила «Авангард»

21:58
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал «Северсталь». Гости одержали победу со счетом 5:1.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Голы: Семенов — 1 (Бек, Шумаков), 1:00 — 1:0. Лишка — 1 (бол., Якимов), 22:09 — 1:1. Провольнев — 1 (Кодола), 34:46 — 1:2. Кудако — 1 (Яковлев, Гераськин), 36:08 — 1:3. Морозов — 1 (Марковин), 50:49 — 1:4. Николишин — 1 (Галимов), 52:21 — 1:5.

Вратари: Бобков — Хакимов.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 31 (10+8+13) — 26 (7+10+9).

Судьи: Хрибик, Юдаков.

6 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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