«Северсталь» обыграла «Динамо», Морозов и Брюквин реализовали по три буллита

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграла «Динамо» — 3:2. В составе хозяев отличились Вадим Кудако и Александр Петунин. У гостей забили Владимир Брюквин и Владислав Ефремов.

В серии буллитов по три попытки реализовали Егор Морозов и Брюквин.

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Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Брюквин — 5 (В. Ефремов, Еременко), 4:40 — 0:1. Кудако — 7 (бол.), 19:58 — 1:1. В. Ефремов — 1 (Зайцев, Алексеев), 32:56 — 1:2. Петунин — 6 (Кодола, Кулда), 48:43 — 2:2.

Победный буллит: Кодола.

Вратари: Подъяпольский — Еременко.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (12+10+10+0) — 41 (12+16+10+3).

Судьи: Гофман, Овчинников.

19 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».