«Северсталь» на выезде одолела «Барыс»
16:20
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Северсталь». Гости одержали победу со счетом 3:2.
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«Барыс» (Нур-Султан) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (0:3, 2:0, 0:0)
Голы: Гераськин — 1 (Капустин), 0:27 — 0:1. Лишка — 1 (Яковлев, Адамчук), 3:06 — 0:2. Лишка — 2 (Морозов, Каримов), 11:27 — 0:3. Петухов — 1 (Асетов, Гурков), 30:29 — 1:3. Валк — 3 (Лилья, Блэкер), 31:17 — 2:3.
Вратари: Ортио — Шугаев.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 21 (7+10+4) — 31 (14+8+9).
Судьи: Васильев, Щенев.
10 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
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