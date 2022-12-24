«Северсталь» дома обыграла минское «Динамо»
«Северсталь» дома обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.
Голами в составе череповецкого клуба отметились Александр Суворов, Робин Пресс, Кирилл Пилипенко и Адам Лишка.
«Северсталь» занимает девятое место на «Западе», набрав 42 очка в 42 матчах. «Динамо» идет на восьмой строчке с таким же количеством очков. Минская команда проиграла пятый матч подряд.
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«Северсталь» (Череповец) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Суворов — 12 (бол., Пресс, Гераськин), 10:51 — 1:0. Пресс — 8 (Иванцов, Лишка), 19:42 — 2:0. Пилипенко — 8 (бол., Абросимов), 24:51 — 3:0. Лишка — 7 (п.в., Иванцов, Моисеев), 54:53 — 4:0.
Вратари: Самонов — Колосов (48:17 — 49:40, 51:53 — 54:53).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 25 (10+12+3) — 37 (8+10+19).
Судьи: Морозов, Юдаков.
24 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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