«Северсталь» дома обыграла минское «Динамо»

«Северсталь» дома обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:0.

Голами в составе череповецкого клуба отметились Александр Суворов, Робин Пресс, Кирилл Пилипенко и Адам Лишка.

«Северсталь» занимает девятое место на «Западе», набрав 42 очка в 42 матчах. «Динамо» идет на восьмой строчке с таким же количеством очков. Минская команда проиграла пятый матч подряд.

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«Северсталь» (Череповец) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Суворов — 12 (бол., Пресс, Гераськин), 10:51 — 1:0. Пресс — 8 (Иванцов, Лишка), 19:42 — 2:0. Пилипенко — 8 (бол., Абросимов), 24:51 — 3:0. Лишка — 7 (п.в., Иванцов, Моисеев), 54:53 — 4:0.

Вратари: Самонов — Колосов (48:17 — 49:40, 51:53 — 54:53).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (10+12+3) — 37 (8+10+19).

Судьи: Морозов, Юдаков.

24 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».