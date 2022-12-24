Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:02

Сошников: «С генменеджером «Айлендерс» поговорил, услышал от него, что никаких особых гарантий нет»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Трактора» Никита Сошников после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:4 ОТ) поделился эмоциями от возвращения в Россию из НХЛ.

29-летний в своем первом матче забил гол и отдал передачу.

«Ты не можешь находиться постоянно в каком-то душевном стрессе, не играя, возить семью в два города и ездить на машине по 120 км. Я знал, что меня должны были поднять из фарм-клуба, но получил повреждение, пропустил три недели, поэтому и выбыл. Подходил уже здесь дедлайн, надо было определяться, хочу ли я оставаться или нет

Я с генменеджером «Айлендерс» поговорил, услышал от него, что никаких особых гарантий нет. Но это нормальное явление: никто никому таких гарантий не дает. Поэтому я взвесил, подумал, что стоит, наверное, вернуться. Но если бы был помоложе, наверное бы пободался», — сказал Сошников ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/16682655
Никита Сошников
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Трактор
1
2
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Миронов о дубле в ворота «Трактора»: «О снайперской серии не стоит тут разгонять»

«Северсталь» дома обыграла минское «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 41 5 36 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 42 20 22 47
8 Барыс 43 19 24 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 43 16 27 38
11 Нефтехимик 42 17 25 37
Результаты / календарь
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
25.12 17:00
Сочи – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости