Минское «Динамо» на выезде обыграло «Северсталь»

Минское «Динамо» выиграло у «Северстали» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Мальте Стремвалль, Дмитрий Коробов, Тэйлор Бек, Тайлер Граовац и Артем Демков. У хозяев забивали Робин Пресс, Кирилл Пилипенко и Егор Морозов.

Динамовцы набрали 52 очка и занимают восьмое место на Западе. У «Северстали» 57 очков и пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Минск) — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Голы: Пресс — 5 (бол., Стенквист, Няттинен), 7:14 — 1:0. Стремвалль — 19 (Бек, Теденбю), 8:26 — 1:1. Коробов — 3 (Бенгтссон), 12:21 — 1:2. Бек — 8 (бол., Альмквист, Демков), 22:32 — 1:3. Граовац — 11 (Мосалев), 27:36 — 1:4. Пилипенко — 12 (бол., Стенквист, Вовченко), 49:08 — 2:4. Демков — 5 (Гудачек, Горбунов), 50:38 — 2:5. Морозов — 8 (Няттинен), 56:56 — 3:5.

Вратари: Шугаев (Подъяпольский, 12:21) — Рибар.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 27 (12+6+9) — 26 (6+11+9).

Судьи: Белов, Васильев.

3 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4252 зрителя.