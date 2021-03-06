«Динамо» перевело игру с «Северсталью» в овертайм за 3 секунды до конца периода и одержало итоговую победу
«Динамо» вышло вперед в серии первого раунда плей-офф против «Северстали». Команда из Москвы выиграла третий матч в овертайме — 2:1.
При этом москвичи смогли перевести игру в дополнительное время за три секунды до конца третьего периода. Шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий.
Автором решающего гола стал Даниил Тарасов.
«Динамо» повело в серии со счетом 2:1. Следующая игра пройдет 8 марта.
Хоккей. КХЛ. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала
Третий матч
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Берглунд — 1 (Морозов, Лишка), 47:40 — 1:0. Кагарлицкий — 2 (Яшкин, Сергеев), 59:57 — 1:1. Тарасов — 1 (Миронов), 79:34 — 1:2.
Вратари: Подъяпольский — Бочаров (58:00 — 59:57).
Штраф: 16 — 14.
Броски: 27 (9+6+6+6) — 43 (13+6+14+10).
Судьи: Одиньш, Хрибик.
6 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
Счет в серии: 1-2.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
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