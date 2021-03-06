Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итог третьего матча первого раунда плей-офф против «Авангарда» (2:1).

«Отличная игра, хороший хоккей. Очень рад, что сегодня удалось выиграть этот челлендж, и нам засчитали гол. 1-2 пока что в их пользу по этим челленджам, играем дальше», — цитирует тренера сайт омичей.