Питерс — о победе над «Авангардом»: «Очень рад, что удалось выиграть этот челлендж»
19:26
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итог третьего матча первого раунда плей-офф против «Авангарда» (2:1).
«Отличная игра, хороший хоккей. Очень рад, что сегодня удалось выиграть этот челлендж, и нам засчитали гол. 1-2 пока что в их пользу по этим челленджам, играем дальше», — цитирует тренера сайт омичей.
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