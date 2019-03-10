"Серия была боевая, никто не хотел уступать". Скабелка - о победе над "Торпедо"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после победы над "Торпедо" в последнем матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:2) заявил, что эта серия получилась боевой. Команда из столицы Казахстана победила со счетом 4-3 по итогам этого противостояния.

- Спасибо ребятам за характер, непросто складывались игры и серия, - приводит слова Скабелки официальный сайт "Барыса". - Но нам удалось склонить ее в нашу сторону. Спасибо ребятам за эту победу. Еще хотел бы поблагодарить соперников. Серия была боевая, никто не хотел уступать.

У нашей команды пока нет большого опыта игры в плей-офф. Многие только первые шаги делают на этом пути. Любая игра, особенно в плей-офф, она важна. Важна для опыта, для становления команды. Все понимали, что такое плей-офф, и просто так здесь ничего не будет.

В следующем раунде плей-офф КХЛ "Барыс" сыграет с "Авангардом".

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