Сергей Зубов: «Приятно было закончить наш нелегкий выезд победой»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:0).

— Приятно было закончить наш нелегкий выезд победой, — приводит слова тренера официальный сайт «Спартака». — Игра была напряженная, в концовке появилась нервозность. Молодые ребята получили опыт игры в экстремальной ситуации. Оба вратаря сегодня были на высоте. Нам повезло, что забили первыми. Игра «3 на 5» сегодня была одним из ключевых моментов.

— Как вам игра Алтыбармакяна на старте сезона?

— Он старается, сегодня подрался неплохо. Парень в каждой игре немного прибавляет. Мы довольны пока. Будет работать — будет получать больше времени.

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