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Сергей Светлов: «Поговорили с ребятами в раздевалке»

17:57
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:6).

— Мы пропустили много голов, считаю, что сегодня на это повлияло большинство-меньшинство, которое мы не очень удачно сыграли, — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала». — Это главный момент. Всю игру уступали в счете, шли в атаку, хотели сравнять, выровнять игру, но делали ошибки, а противник очень грамотно и четко реализовывал свои шансы.

Считаю, что это хороший урок нам для дальнейшего, мы в каждом матче стараемся чему-то научиться. Сейчас у нас будет домашняя серия, поговорили с ребятами в раздевалке, все все понимают, готовимся и дальше будем играть.

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/26384/

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