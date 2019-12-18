Сергей Светлов: «Поговорили с ребятами в раздевалке»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:6).

— Мы пропустили много голов, считаю, что сегодня на это повлияло большинство-меньшинство, которое мы не очень удачно сыграли, — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала». — Это главный момент. Всю игру уступали в счете, шли в атаку, хотели сравнять, выровнять игру, но делали ошибки, а противник очень грамотно и четко реализовывал свои шансы.

Считаю, что это хороший урок нам для дальнейшего, мы в каждом матче стараемся чему-то научиться. Сейчас у нас будет домашняя серия, поговорили с ребятами в раздевалке, все все понимают, готовимся и дальше будем играть.