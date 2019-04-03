Сергей Плотников: "СКА забил ЦСКА три. Надеюсь, в следующем матче будет больше"

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ. Счет в серии 2-2.

- Сколько вы ждали, чтобы забросить и показать тот жест, что вы показали?

- С 25 марта.

- Обещали жене так сделать?

- Да.

- Вы Сорокину забили, а в пустые три раза промахнулись.

- Прицел сбился. Оставил на следующую игру.

- Если б засчитали вторую шайбу ЦСКА, были бы шансы?

- Всегда есть шансы. Мы горели 0-2 в серии. Сейчас уже 2-2. Мы не останавливались ни на секунду. Верили в свою победу. Знали, что дома нам помогут трибуны. И мы это доказали.

- Почему СКА так слабо проводит первые периоды?

- Вроде начинаем нормально, но дальше сбавляем. Может, нам не хватает быстрого гола. Из-за этого игра замедляется. И это не на руку нам. Будем разговаривать, чтобы в полную играть с первой по последнюю минуты.

- Можно ли сказать, что вам удалось сломать Сорокина?

- Вы имеете в виду надломить психологически? Не знаю. Мы забили три гола. И это хорошо. Обычно был один. В предыдущем матче – два. Сейчас вот три. Надеюсь, что в следующей встрече будет больше. (Егор Бычков)

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