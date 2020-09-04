Нападающий «Металлу­рга» Сергей Плотников после победы над «Куньлунем» в стартовом матчем тринадцатого сезона КХЛ (2:1) рассказал о своих впечатлениях.

— Ощущения такие, что есть легкая недосказанность — создали много моментов, но не реализовали их. Был большой промежуток перед первой игрой после турнира в Казани. Надеюсь, что мы в следующей игре поправим реализацию. Также форвард рассказал о причинах удалений в последних матчах.

— Такие вещи как статус фаворита против «Куньлуня», собранного с листа, мешают?

— Начну с того, что не смотрю кто фаворит. По большому счету, мы профессионалы. Настраиваемся на каждую игру как на бойню. Нам нужно в каждой игре показывать лучшего себя!

— Были на предсезонке определенные проблемы с удалениями? Особенно, это касалось третьих периодов. Вроде как сегодня ухитрялись играть дисциплинированно играть первую половину, а во второй опять пошло не так. Может это зависело от соперника? Они добавили?

— Нет, не думаю. Удаление удалению рознь. У нас в Казани были глупые удаления, а сегодня были от большого желания.

— Как игралось с капитанской литерой?

— Как и в предсезонке — нормально, уверенно. Жду, когда выйдет Сергей Мозякини, чтобы отдать ее ему! (Юрий Ширинкин)