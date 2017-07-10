Сергей Плотников: "Будут ли силы на сборную? Нужно просто тренироваться и играть здесь и сейчас"

Нападающий СКА Сергей Плотников в интервью официальному сайту клуба рассказал, как прошел его отпуск, а также отметил, что на данный момент не думает об игре за сборную. Плотников отметился, что каждый год в петербургском клубе высокая конкуренция и он к ней готов.

– Как прошел отпуск?

– Старался максимально отдохнуть от физических нагрузок, съездили с женой на море, – сказал Плотников. – Но понемногу, конечно, старался тренироваться. Здесь уже две недели потихонечку катался с ребятами. Можно сказать, наслаждался последними деньками отпуска перед стартом.

– В физическом плане ничего не беспокоит?

– Да, все хорошо, отыграл на чемпионате мира, думаю, никаких проблем сейчас нет. Прошла плановая операция – вытащили пластину. В целом все в порядке.

– Чего-то нового от предсезонной подготовки ждете?

– Нет, ничего не жду, думаю, что все будет то же самое, что я уже видел. Просто планомерно готовлюсь к этим нагрузкам.

– В грядущем сезоне предстоят Олимпиада, чемпионат мира. Есть ли рецепт, как правильно распределить силы и на клуб, и на сборную?

– Об этом рано говорить, Олимпиада еще нескоро, и туда еще надо попасть. В первую очередь надо думать о подготовке к сезону, потом уже о самом чемпионате, матчах. Не надо забегать вперед, нужно просто тренироваться и играть здесь и сейчас.

– Вы с Артемом Зубом возили Кубок Гагарина в Хабаровск. Расскажите об этом путешествии.

– Все прошло спокойно. Было много детей, наверное, это в первую очередь и было сделано для них, чтобы хоккей на Дальнем Востоке становился более популярным, чтобы ребята больше хотели играть, понимали, что из нашего региона можно выйти в мастера и заниматься хоккеем на профессиональном уровне.

– Успели познакомиться с новичками СКА?

– Почти всех знаю, долго знакомиться не придется.

– Конкуренция в команде будет выше?

– Она высокая каждый год, все будут стараться показать себя с лучшей стороны.