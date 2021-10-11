Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Борис Миронов — о поражении от ЦСКА: «Не наш вечер. Не шла шайба в ворота — такое бывает»

11 октября, 23:25
Теги:

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:1).

— Игра сегодня понравилась — хорошая игра, живая игра. Сегодня, конечно, не наш вечер был: шайба скакала, штанги, но никак не хотела идти в ворота. И чуть-чуть подкачала дисциплина, опять ненужные удаления, которые соперник использовал и довел матч до победы. Ребята — молодцы, старались, желание было огромным. Самое главное сейчас — перенести это желание на следующую игру. Будем готовиться.

— Почти месяц назад команды уже встречались. Насколько вы довольны прогрессом «Спартака» за это время?

— Тяжело что-то говорить. Мы идем от матча к матчу: есть игры, которые команда хорошо проводит, есть провальные игры. Мы стараемся, чтобы была какая-то стабильность, чтобы команда выходила и показывала хороший хоккей в каждой игре. Желание у ребят есть, они стараются. Сегодня, наверное, не наш вечер. Не шла шайба в ворота — такое бывает. Самое главное так держать, готовиться к следующему матчу и результат придет.

— Сегодня Илья Ковальчук дал большое интервью, он сейчас в Москве. Хотелось бы вам, чтобы форвард усилил «Спартак»?

— Я думаю, что любой клуб хотел бы иметь такого игрока — и вне льда, и на льду. Я думаю, что огромное желание у всех присутствует. Если это случится, то будет отлично. Такой лидер всем нужен.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_spartak_poslematchevaya_press_konferentsiya_11_10_2021/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
3
0