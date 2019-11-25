Сергей Андронов: «ЦСКА знает, что нужно исправлять»
20:59
Капитан ЦСКА Сергей Андронов дал понять, что команда постарается прервать серию неудачных матчей. Армейцы в последних шести встречах выиграли только одну.
— Играем, тренируемся — все в рабочем режиме. Готовы и знаем, что нужно исправлять, — цитирует официальный Twitter Андронова. — Самое главное, что мы понимаем причину, по которой не так надежно играем в последних матчах. Мы — команда, и поэтому справимся со всеми трудностями.
? Сергей Андронов:— ХК ЦСКА Москва (@hccska) November 25, 2019
— Играем, тренируемся — все в рабочем режиме. Готовы и знаем, что нужно исправлять. Самое главное, что мы понимаем причину, по которой не так надежно играем в последних матчах. Мы — команда, и поэтому справимся со всеми трудностями. pic.twitter.com/kg4oVYjxxn
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...