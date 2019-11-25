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Сергей Андронов: «ЦСКА знает, что нужно исправлять»

20:59

Капитан ЦСКА Сергей Андронов дал понять, что команда постарается прервать серию неудачных матчей. Армейцы в последних шести встречах выиграли только одну.

—  Играем, тренируемся — все в рабочем режиме. Готовы и знаем, что нужно исправлять, — цитирует официальный Twitter Андронова. — Самое главное, что мы понимаем причину, по которой не так надежно играем в последних матчах. Мы — команда, и поэтому справимся со всеми трудностями.

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