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Серебряков стал игроком «Торпедо»

16:30
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Голкипер Никита Серебряков подписал двусторонний контракт с «Торпедо» до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний вратарь в прошедшем сезоне выступал за «Адмирал». Коэффициент надежности — 2,95 (пропущенных шайб в среднем за матч). Также он набрал три очка за результативные передачи.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/15988-torpedo-priobrelo-sportivnye-prava-na-nikitu-serebryakovu.html

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