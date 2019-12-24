Серебряков стал игроком «Торпедо»
16:30
Голкипер Никита Серебряков подписал двусторонний контракт с «Торпедо» до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.
Хоккейный клуб «Торпедо» подписал двусторонний контракт до конца сезона с голкипером Никитой Серебряковым.— HC Torpedo (@torpedonn) December 24, 2019
Желаем Никите успешной игры в составе хоккейного клуба «Торпедо»! pic.twitter.com/78FKl0cYeJ
24-летний вратарь в прошедшем сезоне выступал за «Адмирал». Коэффициент надежности — 2,95 (пропущенных шайб в среднем за матч). Также он набрал три очка за результативные передачи.
Дополнительная информация
http://www.hctorpedo.ru/15988-torpedo-priobrelo-sportivnye-prava-na-nikitu-serebryakovu.html
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