Серебряков стал игроком «Торпедо»

Голкипер Никита Серебряков подписал двусторонний контракт с «Торпедо» до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Хоккейный клуб «Торпедо» подписал двусторонний контракт до конца сезона с голкипером Никитой Серебряковым.



Желаем Никите успешной игры в составе хоккейного клуба «Торпедо»! pic.twitter.com/78FKl0cYeJ — HC Torpedo (@torpedonn) December 24, 2019

24-летний вратарь в прошедшем сезоне выступал за «Адмирал». Коэффициент надежности — 2,95 (пропущенных шайб в среднем за матч). Также он набрал три очка за результативные передачи.