Семен Панкратов: «Лично я не готов играть по принципу «лишь бы не пропустить»

Нападающий «Динамо» Семен Панкратов рассказал, с какого из партнеров пытается брать пример.

— Главная задача вашего звена в микроматче — сдерживать соперника, не пропустить? Или тренеры требуют более активных действий в чужой зоне?

— Лично я не готов играть по принципу «лишь бы не пропустить». Понятно, что это тоже важно. Но пользу команде надо приносить и другими способами. Допустим, пусть наша атака не закончится голом, но мы сможем на себе удаление заработать. Это тоже плюс. Ну, а самое главное — это очки. Каждый нападающий хочет их набирать. Когда у тебя с результативностью порядок, то и сама игра уже легче дается. Психологически тебя это окрыляет.

В первую очередь ты должен пахать на команду, делать все для победы, любую работу на льду. Но бывает, что у наших ударных троек не идет большинство. И тогда уже от нас требуется более конкретная помощь, нужно свои шайбы забрасывать, — приводит слова Панкратова сайт «Динамо».

— В этом сезоне вы уже выходили на лед с более опытными игроками — Тарасовым и Игумновым. А с Шипачевым, Яшкиным или Кагарлицким пересекаться на льду приходилось?

— На пересменке это нередко случается. В основном во втором периоде, когда мы в чужой зоне играем. Поскольку я — центральный нападающий, то чаще с Яшкиным и Кагарлицким на льду оказываюсь. Но, когда тебя Шипачев меняет, стараешься не переигрывать.

— У кого из нынешних лидеров «Динамо» вы бы хотели перенять полезные качества?

— Так от каждого надо черпать по максимуму! Я на тренировках за всеми много наблюдаю. Например, Яшкин очень много голов с пятака забил. Он постоянно там и здорово работает клюшкой, подправляя броски защитников. Шипачев — это просто человек со светлой головой. Его пасы — произведение искусства. А Кагарлицкий может и шайбу на клюшку выложить, и на скорости соперника обыграть. Я и за Хиетаненом много наблюдаю, хоть он и защитник. У Юусо потрясающее отношение к хоккею. От него тоже пытаюсь многое перенять.

— Исходя из всего вышесказанного, вы наверняка заранее понимали, что пробиваться в основу будет сложно, но подписали с «Динамо» новый контракт. Трудности не пугали?

— «Динамо» для меня уже родной клуб. А бояться конкуренции — это самого себя не уважать. Ведь только в этой борьбе за место в составе мы и растем. И если ты боишься оставаться в команде только потому, что в ней есть более опытные и сильные игроки, тогда лучше с хоккеем вообще завязывать. Думаю, что конкуренция есть везде. Нигде тебя не ждут, надо приходить и самому забирать свое.