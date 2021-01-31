Михасенок посвятил забитый гол погибшему отцу

Нападающий «Амура» Владимир Михасенок стал автором гола в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Сибири» (3:1).

«Самое радостное, что мы отправили своих болельщиков с прекрасным настроением домой спать и завтрашний день они начнут с ощущения все отлично и все хорошо. У меня перед новым годом погиб отец... Он поставил меня на коньки, сделал из меня того человека, который был сегодня на льду... Не посвятить ему гол было бы глупо, это меньшее из того, что я могу сделать», — цитирует игрока сайт КХЛ.