Щитов считает «Салават Юлаев» фаворитом серии с «Трактором»
Известный в прошлом защитник Никита Щитов поделился ожиданиями от игры «Салавата Юлаева» и «Трактора» в первом раунде плей-офф КХЛ.
«Я думаю, что фаворит — «Салават Юлаев», так как он лучше провел регулярный чемпионат и занял более высокое место. На стороне уфимцев опыт тренерского штаба, и главный тренер Виктор Козлов опытнее Алексея Заварухина. У «Салавата Юлаева» сыгранное нападение, которое весь сезон показывало хорошую игру, и сильные легионеры. Я бы отметил также более сбалансированную и опытную линию обороны, что имеет большое значение в плей-офф. И если вратарь Александр Самонов будет играть так же, как в чемпионате, то «Трактору» будет тяжело. Но это плей-офф, и там на первый план могут выйти совершенно другие качества», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.
Серия между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» стартует 29 февраля в Уфе. На «Востоке» также определилась еще одна пара плей-офф — в первом раунде Кубка Гагарина между собой сыграют «Автомобилист» и «Ак Барс».
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|8
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|67
|31
|36
|67
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|Куньлунь РС
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|43
|54
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|26.02
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 1
|26.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 3
|26.02
|17:00
|
Трактор – Амур
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|26.02
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|26.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Витязь
|- : -
|26.02
|19:30
|
Торпедо – Лада
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|
Спартак – Динамо Мн
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