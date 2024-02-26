Щитов считает «Салават Юлаев» фаворитом серии с «Трактором»

Известный в прошлом защитник Никита Щитов поделился ожиданиями от игры «Салавата Юлаева» и «Трактора» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Я думаю, что фаворит — «Салават Юлаев», так как он лучше провел регулярный чемпионат и занял более высокое место. На стороне уфимцев опыт тренерского штаба, и главный тренер Виктор Козлов опытнее Алексея Заварухина. У «Салавата Юлаева» сыгранное нападение, которое весь сезон показывало хорошую игру, и сильные легионеры. Я бы отметил также более сбалансированную и опытную линию обороны, что имеет большое значение в плей-офф. И если вратарь Александр Самонов будет играть так же, как в чемпионате, то «Трактору» будет тяжело. Но это плей-офф, и там на первый план могут выйти совершенно другие качества», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Серия между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» стартует 29 февраля в Уфе. На «Востоке» также определилась еще одна пара плей-офф — в первом раунде Кубка Гагарина между собой сыграют «Автомобилист» и «Ак Барс».