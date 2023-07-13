Щитов: «Не думаю, что Лайпсик влюбился в Россию и решил стать гражданином страны»

Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, как относится к желанию форварда СКА Брендана Лайпсика получить российский паспорт.

«В ФХР сократили количество легионеров, но забыли, что есть такие лазейки, когда можно натурализовать игрока. По этому пути могут пойти и другие клубы. Был ли вообще смысл сокращать количество легионеров? Не думаю, что Лайпсик влюбился в Россию и решил стать гражданином страны. Хотя и такое бывает, например, Джефф Монсон. Скорее всего, это такой ход, чтобы усилить команду.

У нас страна со своей хоккейной историей и богата на таланты. Одно дело, если бы Лайпсик с детства жил в России. Но зачем приглашать его в сборную, если есть игроки гораздо сильнее? Это не то, что не украсит, даже будет ударом по нашему хоккею. Это нонсенс. Хотя с кем сейчас играть? С белорусами? Не вижу смысла привлекать Лайпсика в сборную. Впрочем, все решать штабу национальной команды. Болельщики, думаю, тоже считают, что сборной не нужен канадец», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.