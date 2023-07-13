Президент Ассоциации агентов надеется, что взаимодействие между КХЛ и НХЛ сохранится
Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов рассказал, как может подействовать отсутствие меморандума между КХЛ и НХЛ.
«Несмотря на то что на днях Билл Дэйли сказал, что меморандум между НХЛ и КХЛ о взаимном уважении контрактов в предыдущем сезоне не подписывался и на сегодняшний день отсутствует, стороны при этом продолжают придерживаться принципов ранее действовавшего документа, что подтвердила и КХЛ. Ассоциация хоккейных агентов КХЛ считает это позитивным моментом в отношениях между лигами и выражает надежду, что это взаимодействие сохранится. В случае если все же действие положений меморандума будет приостановлено и стороны примут решение о несоблюдении ранее действовавших договоренностей, то, по нашему мнению, это может негативно отразиться на деятельности не только хоккейных агентов, но и хоккейных клубов. Поэтому, повторюсь, ассоциация надеется, что принципы ранее действовавшего меморандума будут работать и дальше», — приводит слова Меркулова «РБ Спорт».
8 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ прекратил действие.
Ранее КХЛ объявила о регистрации контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. В НХЛ отметили, что у Федотова есть действующее соглашение на сезон-2023/24 с «Филадельфией». Дэйли заявил «СЭ», что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам вратаря в НХЛ.
Также «СЭ» стало известно, что НХЛ в ответ на запрос КХЛ о статусе Федотова в заокеанской лиге не присылала официального подтверждения контракта «Филадельфии» с 26-летним хоккеистом на сезон-2023/24. Это стало причиной разрешить зарегистрировать его соглашение с ЦСКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -