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Сегодня, 13:08

Президент Ассоциации агентов надеется, что взаимодействие между КХЛ и НХЛ сохранится

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов рассказал, как может подействовать отсутствие меморандума между КХЛ и НХЛ.

«Несмотря на то что на днях Билл Дэйли сказал, что меморандум между НХЛ и КХЛ о взаимном уважении контрактов в предыдущем сезоне не подписывался и на сегодняшний день отсутствует, стороны при этом продолжают придерживаться принципов ранее действовавшего документа, что подтвердила и КХЛ. Ассоциация хоккейных агентов КХЛ считает это позитивным моментом в отношениях между лигами и выражает надежду, что это взаимодействие сохранится. В случае если все же действие положений меморандума будет приостановлено и стороны примут решение о несоблюдении ранее действовавших договоренностей, то, по нашему мнению, это может негативно отразиться на деятельности не только хоккейных агентов, но и хоккейных клубов. Поэтому, повторюсь, ассоциация надеется, что принципы ранее действовавшего меморандума будут работать и дальше», — приводит слова Меркулова «РБ Спорт».

8 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что меморандум о взаимопонимании между НХЛ и КХЛ прекратил действие.

Ранее КХЛ объявила о регистрации контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. В НХЛ отметили, что у Федотова есть действующее соглашение на сезон-2023/24 с «Филадельфией». Дэйли заявил «СЭ», что позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам вратаря в НХЛ.

Также «СЭ» стало известно, что НХЛ в ответ на запрос КХЛ о статусе Федотова в заокеанской лиге не присылала официального подтверждения контракта «Филадельфии» с 26-летним хоккеистом на сезон-2023/24. Это стало причиной разрешить зарегистрировать его соглашение с ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-assotsiatsii-agentov-nadeemsya-chto-vzaimodejstvie-mezhdu-khl-i-nhl-sohranitsya/
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