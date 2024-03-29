Щитов: «Шансы в серии «Авангарда» и «Локомотива» 50 на 50»

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов поделился мнением о серии второго раунда Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (3-3).

«Я удивился тому, что «Авангард» сравнял счет в серии. Я думал, что «Локомотив» не отпустит эту серию. Но теперь шансы в этом противостоянии 50 на 50», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Седьмой матч в серии состоится 30 марта в Омске. Начало — 13.30 мск.