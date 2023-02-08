Щитов: «Не думаю, что «Торпедо» в плей-офф будет мальчиками для битья»

Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился ожиданиями от выступления «Торпедо» в плей-офф КХЛ.

«Никто не думал, что «Торпедо» так хорошо проведет регулярку, команда играет в комбинационный хоккей и практически без силовых приемов. Думаю, что тренерский штаб «Торпедо» идет по четкому сценарию: в регулярке они играют комбинационно, а в плей-офф кардинально перестроятся. Ларионов — очень умный человек, для него нет секретов в хоккее. У него есть свои заготовки на плей-офф, и «Торпедо» будет играть строже, в том числе в обороне. Вся лига должна следить за ними. Поэтому, не думаю, что «Торпедо» будет мальчиками для битья и сразу вылетит.

Думаю, что первый раунд «Торпедо» пройдет. Дальше надо смотреть, кто будет их соперником. Если ЦСКА или СКА, то будет тяжело — это команды с большим опытом и длинной скамейкой. Если московское «Динамо» или «Локомотив», то «Торпедо» сможет сыграть на равных и даже победить», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

На данный момент «Торпедо» с 82 очками занимает четвертое место в Западной конференции. Нижегородцы гарантировали себе участие в плей-офф.