Щитов: «Не думаю, что «Торпедо» в плей-офф будет мальчиками для битья»
Хоккейный эксперт Никита Щитов поделился ожиданиями от выступления «Торпедо» в плей-офф КХЛ.
«Никто не думал, что «Торпедо» так хорошо проведет регулярку, команда играет в комбинационный хоккей и практически без силовых приемов. Думаю, что тренерский штаб «Торпедо» идет по четкому сценарию: в регулярке они играют комбинационно, а в плей-офф кардинально перестроятся. Ларионов — очень умный человек, для него нет секретов в хоккее. У него есть свои заготовки на плей-офф, и «Торпедо» будет играть строже, в том числе в обороне. Вся лига должна следить за ними. Поэтому, не думаю, что «Торпедо» будет мальчиками для битья и сразу вылетит.
Думаю, что первый раунд «Торпедо» пройдет. Дальше надо смотреть, кто будет их соперником. Если ЦСКА или СКА, то будет тяжело — это команды с большим опытом и длинной скамейкой. Если московское «Динамо» или «Локомотив», то «Торпедо» сможет сыграть на равных и даже победить», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
На данный момент «Торпедо» с 82 очками занимает четвертое место в Западной конференции. Нижегородцы гарантировали себе участие в плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|3
|ЦСКА
|60
|37
|23
|82
|4
|Торпедо
|60
|39
|21
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Динамо Мн
|61
|25
|36
|63
|8
|Северсталь
|60
|25
|35
|62
|9
|Спартак
|60
|25
|35
|58
|10
|Куньлунь
|61
|21
|40
|47
|11
|Сочи
|59
|7
|52
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|61
|35
|26
|79
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|60
|30
|30
|69
|8
|Амур
|60
|28
|32
|64
|9
|Нефтехимик
|61
|28
|33
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -