Саюстов о Тамбиеве: «Он не жесткий, а требовательный. В «Адмирале» все выкладываются на 200 процентов»

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Саюстов объяснил, почему команда успешно начала сезон-2022/23 в КХЛ.

«Я бы не сказал, что мы — открытие сезона. Леонид Григорьевич (Тамбиев — прим. «СЭ») возглавил команду еще в прошлом сезоне, в декабре, и «Адмирал» уже по-другому стал играть. Поэтому было понимание, что команда будет боеспособной и появится результат. Перед нами стоит задача — попадание в плей-офф, и, надеюсь, она будет достигнута. При этой системе игры так и должно быть.

Что поменялось при Тамбиеве? Главное — появилась дисциплина. Он спрашивает с каждого игрока, вне зависимости от того, ты известный игрок или нет, легионер или россиянин. Мы не можем работать и играть спустя рукава. Каждый понимает, что в случае ошибок его могут убрать из состава. Поэтому все выкладываются на двести процентов. Тамбиев не жесткий, а требовательный. У него нет деления на тех, кто пришел из ВХЛ и кто давно играет в КХЛ. Есть одна команда, он спрашивает со всех. Неважно, какая у тебя фамилия, главное — выполнять требования тренера. Все понимают ответственность, и благодаря этому получается давать такой результат», — приводит «РБ Спорт» слова Саюстова.

«Адмирал» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 30 матчах. Команда из Владивостока выиграла пять последних матчей регулярного чемпионата КХЛ.