Саюстов о Тамбиеве: «Он не жесткий, а требовательный. В «Адмирале» все выкладываются на 200 процентов»
Нападающий «Адмирала» Дмитрий Саюстов объяснил, почему команда успешно начала сезон-2022/23 в КХЛ.
«Я бы не сказал, что мы — открытие сезона. Леонид Григорьевич (Тамбиев — прим. «СЭ») возглавил команду еще в прошлом сезоне, в декабре, и «Адмирал» уже по-другому стал играть. Поэтому было понимание, что команда будет боеспособной и появится результат. Перед нами стоит задача — попадание в плей-офф, и, надеюсь, она будет достигнута. При этой системе игры так и должно быть.
Что поменялось при Тамбиеве? Главное — появилась дисциплина. Он спрашивает с каждого игрока, вне зависимости от того, ты известный игрок или нет, легионер или россиянин. Мы не можем работать и играть спустя рукава. Каждый понимает, что в случае ошибок его могут убрать из состава. Поэтому все выкладываются на двести процентов. Тамбиев не жесткий, а требовательный. У него нет деления на тех, кто пришел из ВХЛ и кто давно играет в КХЛ. Есть одна команда, он спрашивает со всех. Неважно, какая у тебя фамилия, главное — выполнять требования тренера. Все понимают ответственность, и благодаря этому получается давать такой результат», — приводит «РБ Спорт» слова Саюстова.
«Адмирал» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 30 матчах. Команда из Владивостока выиграла пять последних матчей регулярного чемпионата КХЛ.
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|ЦСКА
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|12
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|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
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|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|29
|15
|14
|33
|7
|Ак Барс
|28
|12
|16
|29
|8
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|9
|Барыс
|29
|12
|17
|26
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|13.11
|14:30
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Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|13.11
|17:00
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -