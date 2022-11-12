Защитник «Салавата» Науменков оштрафован за подножку в матче с «Авангардом»

Защитник «Салавата» Михаил Науменков оштрафован за подножку в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4 Б), сообщает сайт лиги.

Хоккеист уфимской команды получил большой дисциплинарный штраф по ходу матча за подножку, выполненную против защитника «ястребов» Алексея Береглазова.

«На основании представленных материалов было принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на защитника «Салавата Юлаева» Михаила Науменкова по п.1.10.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на наказание по п.1.10.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (подножка), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.