Савин — о задачах «Трактора»: «У болельщиков и журналистов слишком большие ожидания от нас»
12:40
Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о задачах команды на сезон-2021/22.
— В регулярке наша задача — занять наивысшее место, которое дало бы нам преимущество в плей-офф, — сказал Савин. — Будем стараться от матча двигаться в верхнюю часть турнирной таблицы. Мне не хотелось бы сейчас загадывать. У болельщиков и журналистов слишком большие ожидания от нас.
В сезоне-2020/21 «Трактор» занял пятое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда из Челябинска вылетела в первом раунде, уступив «Салавату Юлаеву» (счет в серии — 1-4).
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